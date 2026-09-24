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Banorët e Kçiqit të Madh në Mitrovicë kanë protestuar të enjten para objektit të Kuvendit Komunal, kundër dhënies në shfrytëzim të 99 hektarëve tokë për një kompani të gurthyesve, për periudhë 99-vjeçare.
Protesta u mbajt para nisjes së seancës së Kuvendit Komunal, ku kjo çështje ishte në rend dite.
Banorët kërkuan të hynin në sallë për ta ndjekur debatin e asamblistëve, por fillimisht nuk u lejuan nga Policia.
Në mbështetje të tyre dolën asamblistët e PDK-së.
Për këtë pati reagim edhe nga kryetari i Mitrovicës, Faton Peci, i cili përgjegjësinë për pronën ia atribuoi paraardhësve të tij në këtë pozitë.
Pas diskutimeve që zgjatën deri në orët e mbrëmjes, Kuvendi Komunal i Mitrovicës e hodhi në votim propozimin për dhënien e tokës në shfrytëzim.
Propozimi mori 17 vota kundër dhe 13 pro, duke mos arritur të miratohet.