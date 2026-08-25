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Adelina Berisha nga Rrjeti i Grave të Kosovës në Edicioni Special në Klan Kosova ka thënë se mbrojtja e grave dhe garantimi i të drejtave të barabarta është përgjegjësi e të gjithë shoqërisë, por theksoi se institucionet shtetërore duhet të kenë rol kyç në krijimin dhe zbatimin e mekanizmave mbrojtës.
Ajo tha se vetëdija qytetare për barazinë dhe të drejtat e grave ende nuk është në nivelin e duhur, prandaj, sipas saj, shteti duhet të ndërhyjë përmes mekanizmave konkretë që garantojnë sigurinë e grave.
Secili prej neve duke filluar si individ e kemi këtë barrë që ta dimë këtë, që secili qytetar, qoftë ai grua apo burrë, i ka të drejtat e barabarta, po vetëdija e secilit po duket që nuk është aty, prandaj janë institucionet është shteti ai i cili pastaj duhet përmes mekanizmave të vetë ta krijojë një kornizë e cila i mbron gratë, por gjithashtu edhe ta zbatojë dhe t'i krijojë mekanizmat që e sigurojnë se secila prej nesh sot është e sigurtë, sepse fatkeqësisht po shihet që në një moment kur një burrë ndihet i fortë, i ka mjetet në dorë, shumë lehtë vendos edhe me marrë jetën një gruaje”, tha Berisha.