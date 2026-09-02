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Një zhvillim i ri dramatik ka ndodhur pas vrasjes së dyfishtë pranë Panairit të Hamburgut. Pas të shtënave fatale ndaj dy burrave, raportohet edhe viktima e tretë.
Sipas informacioneve ekskluzive të BILD, personi u paraqit vetë gjatë natës në Qendrën Mjekësore Universitare Hamburg-Eppendorf (UKE).
Ai kishte një lëndim në kokë, i cili sipas informacioneve të BILD ishte një plagë e shkaktuar nga një plumb që e kishte prekur vetëm sipërfaqësisht. Viktima ndodhet në njësinë e kujdesit intensiv.
Policia mbërriti menjëherë në spital. Zyrtarë të armatosur me automatikë ruajtën gjatë gjithë natës hyrjet e klinikës dhe pacientin. I plagosuri iu nënshtrua një operacioni urgjent gjatë natës.
Ngjarja e rëndë ndodhi të martën në mbrëmje, pak pas orës 22:00, në një zonë industriale në rrugën Lagerstraße, pranë Panairit të Hamburgut.
Klientët e një bistroje dëgjuan të shtënat dhe njoftuan policinë. Kur forcat e para mbërritën në vendngjarje, gjetën dy burra të plagosur rëndë. Për të dy, ndihma mjekësore ishte e pamjaftueshme.
Njëri prej tyre, 47-vjeçar, u gjet i plagosur për vdekje në parkingun para ndërtesës. Burri i dytë, sipas BILD, ishte qëlluar në bark dhe vdiq brenda ambulancës gjatë transportit. Deri tani nuk është bërë i ditur identiteti i tij. Trupi i tij u dërgua gjatë natës në mjekësinë ligjore.
Hetuesit e vrasjeve dyshojnë se viktimat dhe autorët njiheshin mes tyre. Megjithatë, ende nuk dihet se çfarë lidhjeje kishin dhe cili ishte motivi i të shtënave vdekjeprurëse.
Pas të shtënave, policia nisi një operacion të gjerë kërkimi në Hamburg. Sipas BILD, dëshmitarët kanë parë një SUV të errët dhe me motor të fuqishëm duke u larguar me shpejtësi nga vendi i ngjarjes në drejtim të autostradës.
Rreth 30 patrulla policore u angazhuan në kërkim të automjetit dhe autorit ose autorëve. Në operacion u përdor edhe një dron. Megjithatë, SUV-i nuk u gjet gjatë natës.
Në ndërtesën ku ndodhi ngjarja ndodhen prodhuesi i produkteve të mishit “Delta Fleisch Hamburg” dhe klubi i boksit “Universum Boxing”.
Hetimet janë marrë përsipër nga departamenti i prokurorisë së Hamburgut për krimet e rënda dhe një komision i posaçëm për hetimin e vrasjeve.
Hetuesit shohin lidhje të mundshme me një të shtënë në Holandë
Sipas informacioneve të BILD, policia po shqyrton edhe një pistë tjetër. Oficerëve u është kërkuar që gjatë kërkimeve t’u kushtojnë vëmendje automjeteve me targa të huaja, veçanërisht atyre me targa holandeze.
Kjo lidhet me një të shtënë në Holandë, ku një burrë u vra të martën në mëngjes. Hetuesit po shqyrtojnë nëse dy ngjarjet mund të kenë ndonjë lidhje.