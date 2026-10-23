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Spekakli më i ndjekur në shqiptari, Big Brother VIP Kosova 5 po bëhet gati të rikthehet në ekranet tuaja, hiç më larg se më 30 tetor!
Një prej risive kryesore të këtij edicioni tdo të jetë numri i pjesëmarrësve.
"Për herë të parë, mbi 20 banorë do të hyjnë në shtëpinë më të famshme në Kosovë që në natën e parë të spektaklit." - kanë njoftuar nga BBVK.
Sipas njoftimit zyrtar, në këtë sezon është përzgjedhur një kast tejet divers, me personalitete të spikatura nga muzika, televizioni, arti dhe fusha të ndryshme të jetës publike!