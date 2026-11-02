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Detaje të reja janë bërë të ditura lidhur me rastin e rëndë në fshatin Demiraj të Gjilanit, ku u gjetën të vdekur një 27-vjeçar dhe vajza e tij tre muajshe.
Babai i 27-vjeçarit, 65-vjeçari B. Demiri, i dyshuar për vrasjen e rëndë, është paraqitur sot para Gjykatës në Gjilan, ku pritet të vendoset lidhur me kërkesën për caktimin e masës së sigurisë.
Gazetarja e Klan Kosovës, Altiana Zogaj, ka raportuar se i dyshuari, gjatë ditës së djeshme nuk ka arritur ta përfundojë deklarimin në Polici, për shkak të gjendjes së rënduar psikike.
Ndërkohë, nëna e 27-vjeçarit është intervistuar në cilësinë e dëshmitares.
Ajo ka deklaruar se në momentin kur ka ndodhur rasti ishte në një dhomë tjetër.
Deri më tani, deklarimi i saj nuk ka pasur ndërlidhje me ndonjë gjetje apo nuk ka orientuar hetimet drejt një piste konkrete.
Rrethanat e plota të tragjedisë mbeten ende nën hetim nga Prokuroria Themelore në Gjilan.