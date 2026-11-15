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Në operacionin e koduar “Heshtja”, pas disa muajsh hetime nga Policia e Kosovës dhe AKI-ja, janë arrestuar gjashtë persona të dyshuar për trafikim me kokainë, në mesin e tyre edhe ish-ministri i Kulturës, Astrit Haraqija.
Gjatë aksionit janë sekuestruar rreth 1.6 kilogramë kokainë, para të gatshme, gjashtë vetura luksoze, telefona, ora dhe stoli të çmuara, armë e pajisje të tjera, me vlerë të përgjithshme prej rreth 301 mijë eurosh.
Të gjashtë të dyshuarit janë ndaluar për 48 orë me vendim të prokurorit.
Detajet i kuptoni përmes kronikës së mëposhtme: