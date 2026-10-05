Lajmet e fundit
Një ngjarje e rëndë dyshohet se ka ndodhur para disa ditësh në Shqipëri, ku një arsimtar dyshohet se ka sulmuar fizikisht një nxënës.
Ngjarja raportohet të ketë ndodhur gjatë natës së fundit të ekskursionit të nxënësve të shkollës “Rifat Gjota” nga Peja. Për këtë rast, pak ditë më parë raportoi edhe Klankosova.tv.
Sipas korrespodentit të Klanit, Valdrin Daci, dyshohet se krejt ngjarja erdhi pasi nxënësi kishte tentuar të tregonte të "fortin" duke u hedhur në pishinë pa lejen e profesorit.
Lidhur me rastin, tashmë janë aktivizuar edhe autoritetet.
I dyshuari është arrestuar dhe pas intervistimit është liruar në procedurë të rregullt.
Rasti është iniciuar si sulm.