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Gazetarja Qëndresa Tërshani ka dhënë detaje të reja lidhur me rastin e vrasjes së Arlinda Zekajt, duke bërë të ditur se, përveç dy personave të arrestuar më herët, tashmë janë arrestuar edhe katër persona të tjerë.
E ftuar në emisionin “Kosova Today” në Klan Kosova, Tërshani ka treguar se në mesin e të arrestuarve të rinj janë ish-vjehrra dhe një ish-kunat i viktimës, si dhe dy persona të tjerë, të cilët dyshohet se kanë ndihmuar Albertin pas kryerjes së veprës penale.
Nëna e ish-burrit të Arlindës, Nurije Sylaj, vëllai tjetër, Driton Sylaj, si dhe Gëzim Bobi e Metë Pepaj, janë katër të arrestuarit e sotëm.
Dy anëtarët e familjes Sylaj dyshohen për veprën penale “Ndihma në kryerjen e veprës penale të vrasjes së rëndë”.
Ndërsa dy të tjerët për veprën penale “Dhënia e ndihmës kryesve pas kryerjes së veprave penale”.
Tërshani ka bërë të ditur se Gëzim Bobi përmendet edhe në kërkesën për caktimin e paraburgimit ndaj Albertit.
Ai dyshohet se e ka ndihmuar këtë të fundit pas kryerjes së veprës penale, ndërsa është marrë në pyetje në Stacionin Policor në Gjakovë më 27 tetor 2026, në natën kur Alberti ishte arrestuar.
Sipas dyshimeve të para, Albert Sylaj ishte fshehur në Gjakovë dhe po përpiqej të siguronte një veturë dhe mjete të tjera për t'u larguar, ndërsa dyshohet se Bobi e kishte ndihmuar në këtë drejtim.
Sa i përket të dyshuarit tjetër, Metë Pepaj, gazetarja tha se gjatë ditës pritet të bëhen të ditura më shumë detaje për lidhjen e tij me rastin.