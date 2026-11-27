Lajmet e fundit
Ka dështuar edhe seanca e sotme e paraparë për t’u zhvilluar në Gjykatë Themelore në Prishtinë për rastin e rezervave shtetërore, ndaj ish-ministres Rozeta Hajdari dhe tre të akuzuarve të tjerë.
Seanca ishte paraparë të filloj në ora 09:30, por e njëjta dështoi.
Sipas trupit gjykues seanca dështon për shkak të mosparaqitjes së të akuzuarve.
Përveç ish-ministres së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, në këtë rast të akuzuar janë edhe Irfan Lipovica, Hafiz Gara dhe afaristi Ridvan Muharremi.