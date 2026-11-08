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I premtoi vitin e kaluar për këtë që po shkon.
Por, nga 750 milionë eurot e parapara nga Qeveria për 2026-ën në investime kapitale, u harxhuan veç 225 sosh.
Realizimi 30% për nëntë muaj për Oden Ekonomike të Kosovës është dëshmi që qeveria s`bëri planifikime si duhet.
Shpresë ka që edhe paratë e ndara për këto projekte investuese në kuletën e vitit të ardhshëm të shumohen.
Madje, kërkohet që fokusi të mbetët në përmirësimin e jetesës qytetare.
Para të pashpenzuara për 2026, nga janari deri në shtator mbeten 525 milion euro.