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Aleanca ka kritikuar Qeverinë e Kosovës për humbjen e 43.8 milionë eurove nga fondet e Bashkimit Evropian, në kuadër të Planit të Rritjes.
Përmes një postimi në Facebook, partia ka vlerësuar se kjo humbje dëshmon mungesën e vizionit, punës dhe llogaridhënies nga ana e Qeverisë.
Sipas Aleancës, derisa çmimet po rriten dhe bizneset po përballen me vështirësi, humbja e këtyre mjeteve paraqet një goditje për zhvillimin ekonomik dhe të ardhmen e vendit.
“Të humbësh miliona euro fondesh pa kthim në një nga vendet më të varfra të Evropës nuk është gabim apo vonesë burokratike, është papërgjegjshmëri absolute dhe goditje e drejtpërdrejtë ndaj të ardhmes së Kosovës”, thuhet në reagimin e këtij subjekti politik.
Më tej, kjo parti ka kritikuar edhe qasjen e Qeverisë në ekonomi dhe politikën e jashtme, duke pretenduar se vendi po përballet me degradim të marrëdhënieve ndërkombëtare dhe izolim diplomatik.
Më poshtë postimi i plotë: