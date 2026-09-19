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Është zbardhur dëshmina e Hysni Patushit, burrit që vrau gruan e tij ditën e sotme në Shqipëri.
Autori i ngjarjes nuk ka shfaqur shenja pendese për krimin.
Sipas A2 Cnn, ai ka pranuar autorësinë e ngjarjes, por ka deklaruar se gruan nuk e vrau ai, por fëmijët e saj, sepse ajo rrinte tek ata më shumë se tek ai dhe, sipas tij, nuk ishte e hijshme ta linte vetëm në shtëpi.
Për këtë arsye Hysni Patushi tha se e vrau bashkëshorten.
Ndër të tjera, ai fajësoi edhe dhëndrin e tij në lidhje me gjithë situatën e krijuar në familjen e tij.
Vajza e viktimës kishte një fëmijë të sëmurë dhe për këtë arsye viktima shkonte shpesh tek shtëpia e së bijës që të kujdesej për të.