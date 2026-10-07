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Opinionistja Aida Dërguti, ka deklaruar se presioni i protestave ka ndikuar në proceset politike që çuan në votimin e Ligjit për Specialen dhe zgjedhjen e presidentes.
Duke folur në emisionin “Rubikon” me Adriatik Kelmendin, Dërguti tha se protesta e cila zgjati për tri javë, krijoi presion të madh politik dhe se projektligji më pas, sipas saj, u përdor si pjesë e pazareve politike për sigurimin e pushtetit dhe stabilitetit.
“U shfrytëzua për pazare politike, për të siguruar pushtetin, për shkak të presionit të protestës, tri javë intensive të protestës ku pamë një projektligj i cili mandej u përdor si pjesë e pazarit politik, prej të cilit nxori edhe presidentin për të siguruar stabilitet”, deklaroi Dërguti.