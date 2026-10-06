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Ish-deputetja Aida Dërguti, ka komentuar zhvillimet e fundit që kanë të bëjnë me aktgjykimin dënues ndaj ish-krerëve të UÇK-së, si dhe protestën me kërkesë për votimin në leximin e dytë të ndryshimeve të Ligjit për Specialen.
Dërguti foli edhe komentoi protestën e mbrëmshme dhe përplasjen mes protestuesve dhe policisë.
Ai kujtoi edhe një veprim në të kaluarën të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, i cili i kishte quajtur ata "majmunë".
"Ky Kurti i cili kur ka qenë si protestues i quante "majmunë" njësitë elitare, të njëjtit "majmunë" i përdori kundër protestueve", deklaroi Dërguti në emisionin Kosova Today në Klan Kosova.