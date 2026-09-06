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Policia e Kosovës ka njoftuar se ka ndaluar një person të dyshuar për kontrabandim me migrantë.
Sipas forcave të rendit, rasti ka ndodhur mesnatën e së shtunës, kur i dyshuari i ndaluar në pikëkalimin kufitar të Muçibabës.
Pasi është kontrolluar automjeti i tij, sipas policisë, brenda ndodhshin 11 emigrantë.
“Me vendim të prokurorit është njoftuar Njësiti për Migrim, vetura i është konfiskuar dhe dërguar në terminalin doganor, ndërsa i dyshuari pas intervistimit me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje.”, thuhet në raportin 24-orësh. /Klankosova.tv