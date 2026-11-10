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Katër persona janë arrestuar në Prizren pasi dyshohen se kanë kryer veprat penale të shtrëngimit, të privimit të kundërligjshëm nga liria, si dhe të lëndimit të lehtë trupor.
Të dyshuarit janë shtetas të Turqisë dhe rasti raportohet të ketë ndodhur më 1 nëntor të këtij viti në Prizren.
Sipa raportit 24-orësh, më 9 nëntor është arritur që të identifikohen të dyshuarit, për shkak se të njëjtit fillimisht e kishin sulmuar fizikisht viktimën mashkull shtetas i Turqisë dhe pastaj e kishin futur në një veturë dhe e kishin mbajtur për 12 orë kundër vullnetit të tij në një shtëpi private.
“Lidhur me rastin në cilësi të provave materiale është sekuestruar edhe një veturë. Me vendim të prokurorit të dyshuarit janë dërguar në mbajtje.”, thuhet në raport. /Klankosova.tv