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"Allianz Stadium" do të jetë arena e përballjes së dy klubeve ikonike, Juventusit dhe Milanit.
Kjo ndeshje vjen sonte me fillim prej orës 20:45 enkas vetëm meraklinjtë e futbollit.
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Kjo përballje do të transmetohet direkt në kanalin Sport 1.
Zyrtarisht në historinë e Serie A, "Zonja e Vjetër" dhe "Rossonerët" janë takuar 183 herë, ku prej tyre 69 i ka fituar Juventus, 53 Milani dhe 60 përballje kanë përfunduar me barazim.
Fitorja do të jetë tejet e rëndësishme për dyja skuadrat, pasi që automatikisht do të ngriteshin në tabelë.
Aktualisht, skuadra e Ruben Amorim, zë vendin e 4-të me 6 pikë, derisa ajo e Luciano Spallettit, e 5-ta me po aq pikë.