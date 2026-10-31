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Derbi më i madh i futbollit gjerman mes Bayern Munichut dhe Borussia Dortmundit ka përfunduar me barazim 2-2, në një ndeshje spektakolare me shumë raste dhe emocione deri në fund.
Bayerni e mbylli pjesën e parë në epërsi, pasi Laimer shënoi në fundin e 45 minutave të para për 1-0.
Në pjesën e dytë, Dortmundi reagoi dhe Guirassy barazoi rezultatin në 1-1. Megjithatë, vetëm gjashtë minuta më vonë, Upamecano riktheu epërsinë e bavarezëve për 2-1.
Kur gjithçka po shkonte drejt fitores së Bayernit, Silva në minutën e 89-të shënoi për 2-2, duke vulosur rezultatin përfundimtar dhe duke i dhënë Dortmundit një pikë të madhe në këtë derbi.
Me këtë barazim, të dyja skuadrat vazhdojnë të ndajnë dy pozitat e para në tabelën e Bundesligës, me nga 18 pikë.
Në xhiron e ardhshme, Bayern Munichu udhëton te Mainz, ndërsa Borussia Dortmundi do të luajë në shtëpi kundër Elversbergut.