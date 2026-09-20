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Sot me fillim nga ora 16:15 do të luhet një nga derbit më të fortë në futbollin spanjoll.
Në sfidën kryesore të Madridit, përballë njëri-tjetrit do të jenë Atletico dhe Real Madrid.
Po ashtu dy trajnerët i kanë publikuar 11-shet startuese të ndeshjes.
Diego Simeone i ka besuar këtij formacioni:
Dávid Hancko, Cristian Romero, Marc Pubill dhe Álex Grimaldo. Në mesfushë startojnë Koke, Kang-in Lee, Morten Hjulmand dhe Giuliano Simeone, ndërsa sulmi përbëhet nga Julián Álvarez dhe Ademola Lookman.
Në anën tjetër, José Mourinho e nis derbin me Thibaut Courtois në portë. Reparti defensiv përbëhet nga Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen dhe Marc Cucurella.
Në mesfushë janë Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni dhe Jude Bellingham, ndërsa treshja ofensive përbëhet nga Arda Güler, Vinicius Junior dhe Kylian Mbappé.
Pas 6 xhirosh, "Los Blancos" i kanë 15 pikë derisa Atletivo 13-të.