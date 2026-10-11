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"Anfield Road" do të jetë arena ku do të zhvillohet "beteja" e dy gjigantëve të Premier League, Liverpool dhe Manchester City.
"The Reds" do ta kërkojnë me ngulm fitoren ndaj "citizens" për të mbetur në hap për kreu e tabelës.
Aktualisht, skuadra e Andoni Iraolas gjendet në vendin e shtatë me nëntë pikë, pas pesë javësh të zhvilluara këtë edicion, derisa ajo e Enzo Marescas e ka kreun e tabelës me 15 pikë.
Kjo përballje do të transmetohet direkt në platformën televizive, Artmotion, në kanalin Supersport 3.
Ndeshja luhet me fillim nga ora 17:30.
Këto dy skuadra janë përballur 58 herë mes vete në Premier League.
Liverpool i ka 23 fitore, 14-të i ka City dhe 21 ballafaqime kanë përfunduar baraz.