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Arsenali do të jetë nikoqir i Manchester Cityt në përballjen e vlefshme për xhiron e 12-të në Ligën Premier.
“Topçinjtë” kanë rastin e artë për t’u shkëputur në krye, ndërsa Man City me një fitore mund të rikthehet fuqishëm në garën për titull.
Formacionet e zgjedhura nga Mikel Arteta, respektivisht Enzo Maresca tashmë janë bërë publike.
Arsenal: Raya; Calafiori, Gabriel, Konsa, Timber; Merino, Guimaeres; Tzolis, Odegaard, Madueke; Havertz
Man City: Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, Gvardiol; Anderson, Bouaddi; Ndiaye, Fernandez, Doku; Haaland. /Klankosova.tv