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Dy deputetët e Lëvizjes Vetëvendosje Fatmire Mulhaxha-Kollçaku dhe Adnan Rrustemi, janë pyetur nga gazetarja e Klan Kosovës Endrita Bajrami, se a do të kenë seancë të Kuvendit.
"Për të gjitha zhvillimet do të jemi këtu dhe do t'i shohim më pastaj", deklaroi Mulhaxha-Kollçaku.
Tutje, deputetja u pyet nëse do të kenë votë në lexim të dytë për Projektligjin e Speciales dhe nëse do të ketë president të ri.
"Sot presim të përfundojnë të gjitha çështjet, por do të shohim se si do të rrjedhin krejt situatat", deklaroi ajo.