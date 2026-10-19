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Deputetja e pavarur australiane, Helen Haines, është lënduar në një incident pranë zyrës së saj në Wangaratta, në rajonin e Viktorias.
Shërbimet emergjente kanë intervenuar pas thirrjeve për ndihmë në rrugën Murphy, pak para orës 16:00. Si pasojë e incidentit, rruga është mbyllur në të dy drejtimet, ndërsa policia ka reaguar në vendin e ngjarjes.
Familja e deputetes ka konfirmuar se ajo po merr trajtim mjekësor, duke falënderuar qytetarët që i dolën në ndihmë, personelin shëndetësor dhe policinë për reagimin e shpejtë, raporton Abc,net.au, transmeton Klankosova.tv.
“Familjarët tanë dhe stafi i Helenës nuk do të bëjnë komente të tjera për momentin dhe kërkojnë që privatësia e tyre të respektohet nga publiku dhe mediat”, thuhet në deklaratën e familjes.
Helen Haines është deputete federale për zonën e Indit që nga viti 2019. Deri më tani, nuk janë bërë publike detaje të tjera rreth rrethanave të incidentit.