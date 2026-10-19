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Deputetja australiane Helen Haines është goditur nga një veturë jashtë zyrës së saj në Wangaratta, në shtetin e Viktorias, në Australi.
Kryeministri australian, Anthony Albanese, ka deklaruar se incidenti duket të ketë qenë i qëllimshëm.
“Ky nuk ishte një aksident - duket se ka pasur një veprim të qëllimshëm”, ka thënë Albanese për mediat australiane, transmeton Klankosova.tv
Policia ka bërë të ditur se po heton nëse bëhet fjalë për një veprim të qëllimshëm.
Sipas raportimeve, Haines u godit nga një automjet 4x4 në një parking pranë zyrës së saj rajonale.
Një 43-vjeçar nga zona e Tarrawingee është arrestuar në vendin e ngjarjes nga një kalimtar, ndërsa policia pritet ta marrë në pyetje lidhur me incidentin.