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Deputeti shqiptar në kantonin e Gjenevës, Leonard Ferati, ka deklaruar se është përballur me kritika nga partitë e së djathtës ekstreme në Zvicër për mbështetjen publike ndaj Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Duke folur në emisionin “Diaspora” në Klan Kosova, Ferati tha se disa persona e kanë akuzuar për mbështetjen ndaj atyre që ata i konsiderojnë kriminelë lufte, por theksoi se këto kritika nuk e kanë penguar.
Ai i cilësoi këto qëndrime si pjesë të narrativave që, sipas tij, burojnë nga propaganda serbe dhe qarqet e së djathtës ekstreme.
Ferati theksoi se zhvillimet gjyqësore që lidhen me luftën në Kosovë mund të ndikojnë në perceptimin ndërkombëtar për luftën çlirimtare dhe pavarësinë e vendit.
Ndiqeni deklarimin e tij: