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Pas zgjedhjes së Albulena Haxhiut, në pozitën e kryetarës së Kuvendit ka vazhduar puna me propozimet e partive për nënkryetarë.
Pasi u dhanë emrat nga partitë shumicë, nga komuniteti serb dhe komunitetet e tjera shumicë seanca u ndërpre për shkak se përfaqësuesit e subjekteve nuk ranë dakord për formën e votimit.
Kjo bëri që Haxhiu të kërkonte një pauzë prej 30 minutash për t'u konsultuar me ata.
E as pas ndërprerjes së seancës, deputetët nuk u deklaruan se pse nuk u arrit pajtimin për votimin e nënkryetarëve.
Për zhvillimet brenda Kuvendit, ndiqni raportimin e gazetarës Qëndresa Tërshani.