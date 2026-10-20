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Të martën, dhoma e ulët e parlamentit të Polonisë votoi për të lejuar abortin në rastet e anomalive të fetusit dhe për të dekriminalizuar ofrimin e ndihmës për kryerjen e një aborti.
Kjo lëvizje vjen derisa ligjvënësit përpiqen të zhbëjnë ndalimin pothuajse total të abortit, të vendosur nga qeveria e mëparshme, raporton Reuters, transmeton Klankosova.tv.
Megjithatë, ka shumë gjasa që ky legjislacion të përballet me veton e presidentit nacionalist.
Polonia, një vend me shumicë katolike, vendosi një ndalim pothuajse total të abortit në vitin 2021, pasi Gjykata Kushtetuese vendosi se ndërprerjet e shtatzënisë për shkak të anomalive të fetusit ishin në kundërshtim me Kushtetutën. Ky ndalim shkaktoi protesta të gjera, transmeton Klankosova.tv.
Koalicioni pro-evropian i kryeministrit Donald Tusk i fitoi zgjedhjet e vitit 2023, pjesërisht duke premtuar lehtësimin e kufizimeve mbi abortin. Presidenti Karol Nawrocki ka lënë të kuptohet se do të bllokojë çdo liberalizim të ligjit.
Një projektligj tjetër, i cili do të legalizonte abortin me kërkesë deri në javën e 12-të të shtatzënisë, është aktualisht në shqyrtim në komisionet parlamentare.
Sipas ligjit aktual, aborti është i ligjshëm vetëm në rastet e përdhunimit ose incestit, si dhe kur shëndeti apo jeta e gruas janë në rrezik. /Klankosova.tv