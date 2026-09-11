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Kuvendi i Kosovës do të vazhdojë sot punimet për seancën konstituive të Legjislaturës së 11-të.
Deputetët do të mblidhen në ora 11:00, ndërsa pika e vetme e rendit të ditës është zgjedhja e nënkryetarëve të Kuvendit, raporton Klankosova.tv.
Gazetarja e Klan Kosovës, Qëndresa Tërshani tha se deri tani pak deputetë kanë hyrë në objektin e Kuvendit të Kosovës.
"Deputetët e Kosovës, duket se kanë pak e hiç vullnet që të vijnë sot në parlament në këtë seancë të katërt që është thirrur për konstituimin e Kuvendit të Kosovës, pak prej tyre kanë ardhur deri tash nga kjo hyrje. Ka edhe shumë pak përfaqësues diplomatik që janë futur brenda Kuvendit të Kosovës përmes derës që është hapur enkas për ta", tha ajo.
Kujtojmë se në seancën e mbajtur të mërkurën, Kuvendi zgjodhi Albulena Haxhiun kryetare të re të Kuvendit të Kosovës. Haxhiu mori besimin e 62 deputetëve.
Seanca konstituive ishte shtyrë pas deklaratës së deputetit serb, Igor Simiq, i cili gjatë fjalimit në Kuvend deklaroi se propozimi bëhej “në emër të popullit serb”.
Shtyrjen e seancës e kishte njoftuar kryetarja e Kuvendit, Albulena Haxhiu.