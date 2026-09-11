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Kuvendi i Kosovës do të vazhdojë sot punimet në kuadër të seancës konstituive të Legjislaturës së 11-të.
Pika e vetme e rendit të ditës është zgjedhja e nënkryetarëve të Kuvendit.
Nga Kuvendi po raporton gazetarja e Klan Kosova, Qëndresa Bellagoshi, e cila bëri të ditur se një numër i madh i deputetëve dhe subjekteve politike tashmë kanë hyrë në sallë.
“Një numër i madh i subjekteve politike tashmë kanë hyrë brenda, por nuk kanë pranuar të japin qëndrimet e tyre", tha ajo.
Për zhvillimet e fundit nga Kuvendi, ndiqni raportmin drejtpërdrejt në Klan Kosova.