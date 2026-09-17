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Kryetari i PDK-së, Bedri Hamza është deklaruar para mediave.
Pas takimit mes Kryesisë dhe Grupit Parlamentar të partisë, Hamza tha se beson se do të takohet me të gjithë krerët e partive politike të Kosovës, transmeton Klankosova.tv.
“Sot, PDK, ka diskutuar situatën pas vendimit të djeshëm të Gjykatës në Hagë. Është një konstatim i përgjithshëm se vendimi është i padrejtë, është i paqëndrueshëm, i pabazuar në fakte, është një vendim i cili e dëmton historinë, të tashmen dhe të ardhmen e Kosovës. Një vendim i një gjykate e cila e ka devijuar komplet drejtimin e saj në raport me atë se çka është votu në Kuvend”, u shpreh Hamza.
“PDK do t’i bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme që të jemi në komunikim për shkak të ndjeshmërisë së situatës, seriozitetit, situatës ku ndodhet vendi, sepse kjo situatë i jep një mundësi që në të ardhmen, shteti agresor që ka qenë në Kosovë, Serbia, ta përdorë për dëmtimin e Kosovës. Unë, besoj se do të takohem me të gjithë liderët e subjekteve politike, sepse kjo nuk është më çështje që i takon vetëm një subjekti politik. Besoj në bashkëpunimin mes partive politike, dhe në arritjen e konsensusit të nevojshëm.”, tha Hamza. /Klankosova.tv