Lajmet e fundit
Zhurma e përnatshme e protestave, nuk e prishi qetësinë institucionale.
As një javë pas vendimit me të cilin u dënuan katër ish-krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës në Hagë, veprime nga Kuvendi dhe Qeveria nuk pati.
Kjo po konsiderohet e papranueshme. Ndaj, Partia Demokratike e Kosovës, kërkon që nisma e saj për ndryshime ligjore, të trajtohet shpejt, anise nuk shohin shumë vullnet tash për tash te kryeministri, Albin Kurti.
Derisa institucionet janë në pritje, organizatat e qytetarët, dënimin në Hagë po e kundërshtojnë ditë e natë me protesta.