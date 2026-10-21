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Prokuroria Speciale e Kosovës ka mirëpritur aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë ndaj Millorad Gjokoviq për veprën penale “Krime lufte kundër popullsisë civile “.
Në njoftimin për media të PSRK-së, u tha se “sa i përket dy pikave të aktakuzës, për të cilat Gjykata ka vlerësuar se nuk ka pasur prova të mjaftueshme për të vërtetuar fajësinë e të pandehurit, Prokuroria Speciale do ta analizojë aktgjykimin në tërësi dhe, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi, do të shfrytëzojë të drejtën e ankesës”.
PSRK tha se mbetet e përkushtuar në ndjekjen penale të autorëve të krimeve të luftës dhe në sigurimin e llogaridhënies për viktimat dhe familjet e tyre. /Klankosova.tv