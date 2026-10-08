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Opinionistja Meliza Haradinaj ka komentuar mbrëmë në emisionin “Rubikon” në Klan Kosova verdiktin e ish-krerëve të UÇK-së dhe mënyrën se si, sipas saj, është trajtuar çështja e luftës dhe pavarësisë së Kosovës në procesin gjyqësor në Hagë.
Haradinaj e ka cilësuar vendimin si tejet të ashpër, duke thënë se një verdikt i tillë, sipas saj, krijon përshtypjen sikur të ishte dhënë nga një gjykatë serbe, transmeton Klankosova.tv.
“Verdikti është sikur të ishte Gjykatë e Serbisë. Pra më mirë, nëse ky verdikt është dhënë kaq i ashpër, kaq drakonik, më mirë do të ishte të dënoheshim nga UN-i, sesa nga ne në emër të popullit”, tha Haradinaj.
Ajo ka ngritur shqetësime edhe lidhur me mënyrën se si, sipas saj, është trajtuar qëllimi për pavarësinë e Kosovës në kuadër të arsyetimit të aktakuzave dhe vendimeve.
“Tendenca ishte të njolloset edhe qëllimi për Pavarësi, pra ‘Ndërmarrja e Përbashkët Kriminale’ duke përdorur qëllimin për pavarësi të fitonin pushtet politik. Kjo është problematike, kjo do ta dëmtojë narrativën diplomatike në të ardhmen”, deklaroi ajo.