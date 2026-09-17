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Gazetari Arben Ratkoceri ka ngritur pikëpyetje lidhur me mënyrën se si institucionet e Kosovës dhe të Shqipërisë e kanë përcjellë procesin gjyqësor ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës në Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë.
Ratkoceri tha se është e pazakontë që një proces kaq i rëndësishëm të jetë përcjellë nga institucione të ndryshme gjyqësore ndërkombëtare dhe vendore, ndërsa institucionet shtetërore, sipas tij, nuk kanë pasur indikacione të mjaftueshme për kahun në të cilin po zhvillohej procesi.
“Ndoshta duhet të kërkohet një lloj përgjegjësie, mendoj flitet për rrënimin e pozicionit ndërkombëtar të Kosovës, si është mundur një proces aq i rëndësishëm të paktën mos me pasë indikacione institucionet e Kosovës se kah po shkon procesi. Kemi mbetur pa miq”, tha Ratkoceri në emisionin “Rubikon” në Klan Kosova.
Ratkoceri theksoi se, përveç institucioneve politike, edhe strukturat shtetërore të sigurisë dhe rrjeti diplomatik do të duhej të kishin një pasqyrë më të qartë të zhvillimeve.
“Kjo flet për rrënimin e pozicionit ndërkombëtar të Kosovës, duhet të kërkohet ndonjë përgjegjësi. Nuk ka pasur interesim si duket, interesim më serioz, ose ndonjë taskë forcë, nuk e di pse, duhet të analizohen rrethanat e brendshme politike”, u shpreh ai.
Sipas Ratkocerit, rrethanat që kanë çuar në këtë situatë duhet të analizohen më gjerësisht.
“Duket që ky proces ka qenë në duar të familjarëve dhe avokatëve të të pandehurve”.
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