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Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, ka zhvilluar sot takime të ndara me tre liderët e partive parlamentare, Albin Kurtin, Lumir Abdixhikun dhe Ardian Gjinin, pas vendimit në Hagë.
Hamza ka bërë të ditur se takimet janë zhvilluar me kërkesën e tij, ndërsa ka falënderuar tre liderët për takimet.
“Sot, me kërkesën time, pas vendimit në Hagë, u takova ndaras me tre liderët e partive parlamentare, z.Kurti, z.Abdixhiku dhe z.Gjini. I falënderoj të tre për takimet”, ka shkruar Hamza.
Kryetari i PDK-së ka bërë të ditur se në takime është diskutuar për situatën e krijuar, sfidat me të cilat po përballet vendi, si dhe për mundësitë e bashkëpunimit ndërmjet forcave politike në këtë periudhë.
“Ne biseduam për seriozitetin e situatës së krijuar, sfidat me të cilat po përballemi, si dhe për mundësitë e bashkëpunimit në këtë periudhë të rëndësishme për popullin dhe shtetin tonë”, ka deklaruar Hamza.