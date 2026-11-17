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Në Gjykatën Speciale në Hagë pritet të shpallet aktgjykimi ndaj ish-presidentit Hashim Thaçi dhe katër të bashkëakuzuarve të tjerë në rastin që lidhet me pengimin e drejtësisë.
Lidhur me këtë proces, gazetari Vullnet Krasniqi, në emisionin “Ora Shtatë” në Klan Kosova, ka thënë se nuk pret që të akuzuarit të lirohen.
“Përkundrazi, unë besoj që kanë me pasë edhe një dënim pak ma të ashpër”, është shprehur Krasniqi, transmeton Klankosova.tv.
Ai ka vlerësuar gjithashtu se Prokuroria do të bëjë përpjekje maksimale që të fitojë edhe në Gjykatën e Apelit.
Për më shumë detaje, ndiqeni deklarimin e plotë në videon e mëposhtme: