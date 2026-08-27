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Një 18-vjeçar nga Wisconsini ka mësuar dënimin e tij pasi u deklarua fajtor për vrasjen e vitit 2022 të Lily Peters, e cila ishte raportuar e zhdukur para se trupi i saj të gjendej në pyll të nesërmen.
Lily, 10 vjeçe, u zhduk në mbrëmjen e 24 prillit 2022 ndërsa po kthehej në shtëpi nga shtëpia e tezes së saj në Chippewa Falls, Wisconsin, sipas njoftimit të policisë në atë kohë.
Kushëriri i saj, Carson T. Peters-Berger, i cili në atë kohë ishte 14 vjeç, u arrestua një ditë më vonë dhe u zbuloi hetuesve detaje tronditëse gjatë marrjes në pyetje.
Sipas kallëzimit penal të shqyrtuar nga PEOPLE, Peters-Berger, tani 18 vjeç, tha se e kishte joshur Lilyn të largohej nga shtegu me qëllim për ta abuzuar seksualisht.
Ai e goditi Lilyn me grusht dhe, pasi ajo ra në tokë, e goditi disa herë në kokë dhe e mbyti "derisa besoi se viktima kishte vdekur", thuhet në kallëzim. Më pas, ai dyshohet se abuzoi seksualisht me të para se të frikësohej dhe të largohej me vrap.
Pasi Lily u raportua e zhdukur, ai i tha policisë se ishte kthyer në vendngjarje, kishte tërhequr zvarrë trupin e saj dhe e kishte mbuluar me gjethe, sipas dokumentit të akuzës.
Të mërkurën, më 26 gusht, Peters-Berger u deklarua fajtor për vrasje të qëllimshme të shkallës së parë, sipas të dhënave gjyqësore të tij në internet.
Ai u dënua me burgim të përjetshëm, me mundësinë e kalimit në mbikëqyrje të zgjatur pas 25 vitesh.