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Ukraina ka dëmtuar rëndë një urë që lidh Rusinë me Krimenë, në një operacion që presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky, e ka cilësuar si pjesë të luftës kundër agresionit rus.
Pamjet e publikuara nga autoritetet ukrainase tregojnë se një pjesë e urës është shembur, duke e paraqitur atë si një goditje të drejtpërdrejtë ndaj infrastrukturës që Rusia përdor për furnizimin e trupave të saj në frontin e luftës në Ukrainë.
Sipas BBC-së, Kremlini ka deklaruar se do ta rindërtojë urën, madje "edhe më mirë se më parë". Ndërkohë, presidenti rus, Vladimir Putin, ishte informuar për sulmin gjatë natës.
Ukraina e kishte shënjestruar prej kohësh urën e Krimesë, pasi ajo konsiderohet një korridor i rëndësishëm për transportimin e trupave dhe pajisjeve ushtarake ruse drejt vijës së frontit.