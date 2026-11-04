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Demokrati Abdul El-Sayed ka fituar të mërkurën zgjedhjet e mesmandatit për Senatin amerikan, duke përfaqësuar shtetin e Michigan.
Ai ka mposhtur kandidatin republikan, Mike Rogers dhe do të pasojë senatorin demokrat Gary Peters, i cili po tërhiqet nga detyra, raporton CNN, transmeton Klankosova.tv.
Ai do të bëhet senatori i parë mysliman në historinë e Shteteve të Bashkuara.
El-Sayed ka krijuar një përshtypje krejt të ndryshme nga politikanët tipikë, ku 42-vjeçari është vlerësuar edhe për mënyrën e veshjes.
Ndryshe, zgjedhjet e mesmandatit i kanë fituar demokratët, duke marrë kontrollin si të Senatit, ashtu edhe të Dhomës së Përfaqësuesve.