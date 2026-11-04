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Partia Demokratike ka fituar kontrollin e Senatit amerikan pas zgjedhjeve të mesmandatit të 3 nëntorit, duke i dhënë fund shumicës republikane në dhomën e lartë të Kongresit.
Sipas projeksioneve të raportuara nga mediat amerikane, demokratët kanë siguruar mandatet e nevojshme për të marrë shumicën, falë fitoreve në disa shtete kyçe, përfshirë Karolinën e Veriut, Teksasin, Ohajon dhe Mainen.
Rezultatet përbëjnë një ndryshim të rëndësishëm në balancën politike në Uashington dhe pritet të ndikojnë në marrëdhëniet mes administratës së presidentit Donald Trump dhe Kongresit.
Trump ka komentuar rezultatet, duke përmendur ndikimin e çështjeve ekonomike dhe rritjen e çmimeve të karburanteve në performancën e republikanëve.
Marrja e kontrollit të Senatit u jep demokratëve rol më të madh në procesin legjislativ dhe në mbikëqyrjen e administratës amerikane.