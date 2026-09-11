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Deputetja e PDK-së, Blerta Deliu-Kodra është deklaruar pas ndërprerjes së seancës konstituive, pasi kandidatja për nënkryetare të Kuvendit e kësaj partie, nuk mori votat e mjaftueshme.
Në emisionin “Kosova Today”, Deliu-Kodra tha se VV refuzoi të votonte kandidaten e PDK-së, transmeton Klankosova.tv.
“Kjo që ndodhi sot është një situatë e paprecedentë, për faktin se u pa qartazi përpjekja e pareshtur e Albin Kurtit dhe Lëvizjes Vetëvendosje për të bllokuar tutje realitetin e Kuvendit. Ne votuam për kandidatin e propozuar nga Lëvizja Vetëvendosje për nënkryetar të Kuvendit, ashtu siç e parasheh edhe rregullorja e Kuvendit”, u shpreh Deliu-Kodra.
Ajo shtoi se këtë të premte, sipas saj, u pa qartazi loja e vazhdueshme e bllokadës e atyre, siç tha ajo, që nuk e duan të ketë konstituim të Kuvendit të Kosovës.