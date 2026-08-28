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Të premten, në sallën e seancave plenare u mblodhën deputetë të PDK-së dhe të Aleancës, me kërkesën tashmë të njohur që partia fituese e zgjedhjeve të fundit të thërrasë vazhdimin e seancës konstituive.
Ndonëse në sallë nuk pati asnjë deputetë nga LDK-ja dhe as nga LVV-ja, prezentë ishin disa përfaqësues diplomatikë ndërkombëtarë.
Deputetja e PDK-së, Blerta Deliu-Kodra, tha se pikërisht prezenca e diplomatëve të huaj sot në Kuvend është sinjal i shqetësimit për mosfunksionimin e institucioneve kushtetuese dhe ligjore.
Duke folur në “Edicioni Special” në Klan Kosova, Deliu-Kodra tha se LVV-ja, ndonëse ka fituar zgjedhjet, nuk po tregon vullnet për të qeverisur.
Unë sinjalin e sotëm, prezencën e tyre [diplomatëve ndërkombëtarë në Kuvend] e shoh si shqetësim për mosfunksionimin e institucioneve kushtetuese dhe ligjore që po cenohen nga një subjekt politik që ka fituar besim, por nuk do të qeverisë”, tha Deliu-Kodra.
Ajo theksoi se kërkesa e PDK-së është rikthimi i kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë, duke e cilësuar situatën si një kaos dyvjeçar.
Një subjekt politik fiton zgjedhje, tri palë zgjedhje, ndërkohë që refuzon të qeverisë dhe Kosova po stagnon për çdo ditë”, deklaroi deputetja e PDK-së.