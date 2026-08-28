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Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Blerta Deliu-Kodra tha se kryeministri në detyrë, njëherësh kryetar i LVV-së, Albin Kurti po i bllokon qëllimshëm institucionet e Kosovës dhe se nuk po tregon gatishmëri për reflektim.
Në “Edicioni Special” në Klan Kosova, ajo kritikoi edhe mënyrën e funksionimit të Kuvendit, duke thënë se Rregullorja e Kuvendit duhet të respektohet nga të gjithë deputetët.
Veprimet anarkike që i shohim të zotëri Kurtit, sjellja e tij me institucionet, delegjitimimi shumëvjeçar. Tash e disa vite ai bën përpjekje për të delegjitimuar institucionet e Republikës”, tha Deliu-Kodra.
Ajo tha se PDK-ja do të vazhdojë aktivitetet para Kuvendit dhe paralajmëroi protesta, duke theksuar se partia e saj do të kërkojë ligjshmëri dhe kushtetutshmëri.
Nuk do të ndalemi derisa të ketë reflektim dhe të na lejohet ta ushtrojmë mandatin tonë”, deklaroi Deliu-Kodra.