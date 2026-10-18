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Deputetja e PDK-së, Blerta Deliu-Kodra, ka kujtuar heroin e Kosovës, Idriz Rrecajn, duke rikthyer rrëfimin e babait të saj për takimin me të më 30 mars 1999 në Koprivë të Mitrovicës.
Në një postim në Facebook, ajo ka treguar se babai i saj e kujtonte Rrecajn si një burrë me personalitet të fortë, të cilin e kishte parë në gjendje të rëndë pas maltretimit nga policia, me shenja të rrahjeve në fytyrë dhe trup, raporton Klankosova.tv
Deliu-Kodra ka shkruar se dy javë pas atij takimi, për fatin e tij nuk dihej më asgjë, ndërsa familja nisi një periudhë të gjatë pritjeje.
“Dy javë më pas, për fatin e tij nuk dihej më asgjë. Për familjen nisën vitet e gjata të pritjes, ndërsa kujtimi për të u ruajt me respekt e krenari. Sot, pas 27 vjetësh, Baca Idrizi prehet në Marinë. E nderojmë për jetën që ia kushtoi lirisë dhe për gjurmën që la te njerëzit që e njohën. Pusho i qetë, Hero i Kosovës. Brezat që e gëzojnë lirinë ta kanë borxh nderimin!”, shkroi Deliu-Kodra. /Klankosova.tv