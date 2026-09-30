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Deputetja e PDK-së, Blerta Deliu-Kodra, ka kritikuar Qeverinë për mostrajtimin e ligjit për Specialen, duke thënë se, pavarësisht urgjencës së deklaruar pas aktgjykimit të fundit, çështja ende nuk është konkretizuar.
Duke folur në emisionin “Rubikon” në Klan Kosova, Deliu-Kodra tha se në mbledhjen e sotme të Qeverisë janë diskutuar 35 pika, por në to nuk ka qenë ligji për Specialen.
“Unë dëgjova deklarimet e Albin Kurtit në konferencën e tij në Qeveri sot, janë 35 pika të cilat janë diskutuar sot në Qeveri të Kosovës, nuk figuron ligji”.
“Ndërkohë që Albin Kurti përmendi sot edhe rrezikun që e ka vendimi i datës 16, për shkak të një përpjekjeje të Rusisë dhe Serbisë që ta aktivizojë diplomacinë, e që do t’i bënte dëm Kosovës”, tha ajo./Klankosova.tv