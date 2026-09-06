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Situata paraqitet jashtë kontrollit në malin e Tërbunit në Pukë, ku zjarri vijon të përhapet me shpejtësi, duke përfshirë sipërfaqe të mëdha pyjore.
Flakët, të favorizuara nga era dhe terreni i vështirë malor, kanë përparuar në zona të ndryshme të masivit pyjor, duke e bërë të vështirë ndërhyrjen për izolimin e vatrave.
Mësohet se zjarri ka përfshirë edhe një banesë të braktisur, ndërsa vijojnë përpjekjet në terren për të frenuar përhapjen e flakëve.
Forcat e angazhuara po punojnë për izolimin e zjarrit dhe parandalimin e përhapjes së tij në zona të tjera, ndërsa situata mbetet e vështirë për shkak të kushteve të terrenit dhe erës./TCh