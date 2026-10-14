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Papa Leoni kaloi një natë të qetë në spital pasi iu nënshtrua një operacioni për kancerin e mushkërive, njoftoi Vatikani të mërkurën, duke shtuar se informacione të mëtejshme mbi gjendjen e tij do të jepen më vonë gjatë ditës.
Të martën, Papa iu diagnostikua me adenokarcinoma e mushkërive – forma më e zakonshme e kancerit të mushkërive – pasi mjekët hoqën lobin e poshtëm të mushkërisë së djathtë gjatë një operacioni.
Papa 71-vjeçar ishte shtruar në spitalin "Gemelli" të Romës pasi mjekët zbuluan një masë tumorale gjatë një kontrolli të fundit rutinë shëndetësor.
Operacioni zgjati rreth 90 minuta dhe përfundoi pa komplikacione, deklaruan vonë të martën kirurgu kryesor i Papës, Stefano Margaritora, dhe mjeku i tij personal, Luigi Carbone.
Në një deklaratë të përbashkët, mjekët thanë se ishte hequr i gjithë lobi i poshtëm i mushkërisë së djathtë, në përpjekje për të eliminuar të gjithë indin kanceroz. Mushkëritë e njeriut kanë pesë lobe: tre në mushkërinë e djathtë dhe dy në atë të majtë, raporton Reuters, transmeton Klankosova.tv.
Vatikani nuk ka bërë të ditur përmasat e tumorit apo nëse sëmundja ishte përhapur në nyjet limfatike përreth, faktorë këta kyç për përcaktimin e prognozës.
Vatikani njoftoi më herët gjatë javës se Papa pritej të qëndronte në spital për rreth një javë dhe se të gjitha angazhimet e tij publike ishin anuluar deri më 20 tetor.
I zgjedhur nga kardinalët e botës në maj të vitit 2025, Leoni është relativisht i ri për një udhëheqës të Kishës. Ai pëlqen sportet, përfshirë tenisin, dhe nuk njihet si duhanpirës apo si dikush që ka pasur probleme të fundit shëndetësore.