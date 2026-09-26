Lajmet e fundit
Për të 11-tën natë radhazi, qytetarë të Kosovës janë mbledhur sonte në sheshin "Skënderbeu" në Prishtinë, në shenjë vazhdimësie të protestës "Jo në emrin tim", kundër aktgjykimit të shpallur nga Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë ndaj katër ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Protesta ka nisur, në orën 21:00, me pjesëmarrjen e qindra qytetarëve. Pjesëmarrësit kanë mbajtur flamuj kombëtarë, flamuj të UÇK-së dhe pankarta me mbishkrime në mbështetje të Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit.
Në mesin e qytetarëve sot u lëshuan fjalët përfundimtare të ish-krerëve të UÇK-së në Gjykatës Speciale në Hagë.
Qytetarët duartrokitën deklaratat e çlirimtarëve.
Ja pamjet: