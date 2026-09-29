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Krejt dallimet që i patën deri tash i lanë më një anë. Të rijnë bashkë i bëri një kauzë, që tejkalon gjithçka tjetër, ajo e UÇK-së.
Brezi i ri kosovar, me bashkëmoshatarë nga Shqipëria e Maqedonia e Veriut, në Parlamentin e Republikës nënshkruan deklaratën dhe rezolutën që kundërshton vendimin e Dhomave të Specializuara të Kosovës në Hagë, që i dënoi krerët e ushtrisë më 81 vjet burg, raporton Klan Kosova.
Kjo nismë, po mbështetet edhe nga forumet rinore të partive politike.
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