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Deputetët të hënën do të kenë qëndrim të përbashkët për aktvendimin në Hagë, që dënoi katër ish-krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës me 81 vjet burg.
Në këtë qëndrim të unisuar, pritet të marrin pjesë të gjitha partitë.
Por, fat për të marrë boll vota nuk dihet a mund të ketë edhe nisma tjetër, për ndryshime në ligjin për Dhomat e Specializuara që tash është në dorë të qeverisë.
Për këtë inciativë të PDK-së pati kritika kryekuvendarja.
Pikërisht nga Haxhiu, e cila tha po ashtu tha se për këtë ligj s’u konsultuan ekipet mbrojtëse, partia e dytë dha një premtim në mbledhje të kryesisë.